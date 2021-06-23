10 bebek doğurduğunu iddia etmişti, hepsi aldatmaca çıktı

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde yaşayan 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole’un, hamileliğinin 29. haftasında sezaryenle yaptığı doğumda 10 bebek dünyaya getirildiği paylaşılmıştı. Ancak hiç kimse bebeklerin doğumlarını doğrulamadı.

Pretoria News, bebeklerin salı günü özel bir Pretoria hastanesinde doğduğunu bildirirken Gauteng Sağlık Departmanı doğumlarla ilgili herhangi bir kayıt olmadığını söyledi. Louis Pasteur Hastanesi de Gosiame Sithole adında bir hastaya ya da 10 bebeğin dünyaya geldiğine dair bir kayda ulaşılamadığını bildirdi.

NE BEBEKLERE NE ANNEYE ULAŞABİLİYOR

Bebeklerin babası Teboho Tsotetsi, doğumdan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, “7 erkek ve 3 kız. Mutluyum. Duygusalım. Fazla konuşamıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ancak baba Teboga Tsotetsi bu haftanın başlarında insanlardan Gosiame Thamara Sithole’a para bağışlamayı bırakmalarını istedi; çünkü ne çocuklarına ne de anneye ulaşabildiğini belirtti.

Sun’ın haberine göre Tsotetsi, Sithole’u en son 7 Haziran’da, yedi erkek ve üç kız çocuğu doğurduğunu iddia ettiği Pretoria’daki bir hastaneye kaldırılmadan hemen önce gördüğünü söyledi. COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle onu ziyaret edemeyeceği kendisine bildirilen Tsotetsi, doğumdan sonra hâlâ ne anneyi ne de çocukları görebildiğini açıkladı.