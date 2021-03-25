Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

10 kişiyi öldürmüştü! ‘akıl sağlığının’ incelenmesine karar verildi

ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren şahsın kefaletle serbest bırakılması reddedilirken, saldırganın akıl sağlığının incelenmesine karar verildi.

Güncellenme: 23:59, 25/03/2021
HaberlerDünya
10 kişiyi öldürmüştü! ‘akıl sağlığının’ incelenmesine karar verildi

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers adlı markete 23 Mart'ta Ahmed al-Aliwi Alissa isimli şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Alissa, bugün hakim karşısına çıktı. Yargıç Thomas Mulvahill, Alissa'nın Avukatı Kathryn Herold'un müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesi yönündeki talebine kabul ederken, Alissa’nın kefaletle serbest bırakılması talebini ise reddetti. Talep edilen sağlık kontrolü nedeni ile ön duruşmanın birkaç ay sonra yapılması bekleniyor.

Herold yaptığı açıklamada, “Bay Alissa’nın akıl hastalığını tam olarak değerlendirene kadar hiçbir şey yapamayız” dedi. Alissa, 1'inci dereceden 10 cinayet ve cinayete teşebbüs ile suçlanıyor.

İlginizi ÇekebilirKanada'da minibüsle 10 kişiyi öldüren saldırgan yargılanıyorKanada'da minibüsle 10 kişiyi öldüren saldırgan yargılanıyorİlginizi ÇekebilirSon dakika... ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölüSon dakika... ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölü
ABD anne Cinayet Kanada Polis Sağlık saldırı silahlı saldırı son dakika