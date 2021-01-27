100.000 ölümün ardından korku ve endişe hakim

İngiliz basını, corona virüsü salgınının etkisini gözler önüne seren bir haber hazırladı… İngiltere’nin çok okunan medya kuruluşlarından Independent, Birleşik Krallık’ta Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 100.000’i geçtiğini hatırlatarak bu sayının 1945’ten beri ülke genelinde yaşanan salgınlar, savaşlar ve terör saldırılarından çok daha fazla olduğunu duyurdu.

Independent’ın haberinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 100.000’i geçtiği belirtilirken, bölgede yaşanan terör saldırıları, savaşlar, Büyük Londra Vebası, AIDS salgını gibi olaylarda ölenlerin sayısının ise 99.500 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Haberde, “1665-1666 yılları arasındaki Büyük Veba Salgını, AIDS salgını ve son 75 yılda yaşanan her bir terör saldırısı ve savaşta yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 99.500’de kalıyor” ifadesi kullanıldı.

SAVAŞI İKİYE KATLADI

Avrupa’da corona virüsüne bağlı sebeplerle ölümün en fazla olduğu bölge olan Birleşik Krallık’ta İkinci Dünya Savaşı ve Alman Nazilerin bombalaması sırasında yakkaşık 50 bin insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin üst düzey yetkililerden Chris Hopson, “Bu çok korkunç bir sayı ve her bir ölümün arkasında bir yas ve acı hikayesi var. Covid-19’un gerçek etkisini uzun bir süre bilemeyeceğiz çünkü uzun süreli etkisi de mevcut” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı basın açıklamasında bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmişti.

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