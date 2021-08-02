11 Eylül saldırısından beri adım atılmadı… Bin Ladin’in kardeşinin evi 236 milyon TL’ye satışta

Eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in kardeşi İbrahim'in ABD'de sahibi olduğu ancak 11 Eylül saldırılarından bu yana adımını atmadığı ev satışa çıktı. 8 bin metrekarelik bir arazi içindeki yedi yatak odalı, beş banyolu ev için 236 milyon TL isteniyor.

SOZCU.COM.TR

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Terör örgütü El-Kaide’nin öldürülen eski lideri Usame Bin Ladin'in kardeşi İbrahim Bin Ladin’in, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Bel Air malikanesi satışa çıktı.

New York Post’un haberine göre 1931’de yapılan ev, 1983 yılında İbrahim Bin Ladin tarafından 1.6 milyon dolara satın alındı. 38 yıldır Bin Ladin ailesinin sahibi olduğu ev son 20 yıldır terk edilmiş durumda.

ABD’yi kana bulayan 11 Eylül saldırılarından sonra İbrahim Bin Ladin eve bir daha adımını atmadı. 659 metrekare kapalı alana sahip ev, 8 bin metrekarelik bir arazi içinde. Bahçesinde palmiye ağaçları ve büyük bir havuzu da olan evin yedi yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.

Liste fiyatı olarak 28 milyon dolar (236 milyon TL) belirlenen ev için, “Yenilemeye açık ve ev sahibi 20 senedir burada değil” notu düşülmesi dikkat çekiyor.

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