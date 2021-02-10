117 yaşında corona virüsünü yendi

1944’te Rahibe Andre adını alan Lucile Randon’ın 16 Ocak’ta corona virüsü testi pozitif çıktı ancak herhangi bir belirti göstermedi. Yerel medyaya “hasta olduğumu bile fark etmedim” diyen Rahibe Andre’nin hastalığı tamamen yendiği açıklandı.

Fransa’nın güneyindeki Toulon’daki huzurevinde diğer sakinlerden ayrı olarak tecrit altına alınan Rahibe Andre’nin tamamen iyileşmiş olduğu duyuruldu.

Fransız basını kör olan ve tekerlekli sandalye kullanan Rahibe Andre’nin, Perşembe günü doğum gününü kutlama telaşı içinde olduğunu aktarırken kaldığı bakım evinin yöneticisi de bir açıklama yaptı.

AVRUPA’NIN EN YAŞLISI, DÜNYADA İSE İKİNCİ

Sainte Catherine Labouré huzurevinin sözcüsü David Tavella, “Çok şanslıydı, bana sağlığını sormadı, alışkanlıklarını sordu. Örneğin, yemek veya uyku saatlerinin değişip değişmeyeceğini bilmek istedi ve hastalıktan korkmadı. Öte yandan, diğer sakinler için çok endişeliydi” dedi.

Rahibe Andre, 11 Şubat 1904’te doğdu. Gerontology Research Group’un (GRG) Dünya Süper Yüzüncü Sıralaması Listesine göre, Avrupa’nın en yaşlı kişisi olmasının yanı sıra, aynı zamanda dünyanın yaşayan en yaşlı ikinci kişisidir.

İlginizi Çekebilir İsrail'den corona virüsü aşısı sonuçları geldi