20 dolar çekmeye gitti, hesabında 1 milyar dolar olduğunu zannetti

Julia Yonkowski, cumartesi günü para çekme işlemini yapmadan önce Chase Bank bakiyesini kontrol ettiğinde, hesabında 999.985.855,94 dolar olduğunu gördü. New York Post’un haberine göre Yonkowski konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Aman Tanrım, dehşete düştüm. Çoğu insanın piyangoyu kazandığını düşüneceğini biliyorum ama ben dehşete kapıldım. Bu tip durumlarda parayı çeken insanlar hakkında hikayeler okudum, sonra geri ödemek zorunda kaldılar. Bunu zaten yapmazdım çünkü bu benim param değildi.”

Yonkowski, Chase Bank’ı aradığını, sürekli olarak otomatik yönlendirmelerle karşılaştığını ve gerçek bir kişiyle konuşamadığını belirtti.

ASLINDA MİLYONER OLMAMIŞ

Chase Bank’tan Amy Bonitatibus salı günü The Post’a yaptığı açıklamada Yonkowski’nin bakiye olduğunu düşündüğü miktarın aslında bankanın hesabıyla ilgili bir soruna dikkat çekmek için gönderdiği bir rakam olduğunu açıkladı.

Bonitatibus sözlerine şu şekilde devam etti: “Yerel şubemiz ve müşteri hizmetleri grubumuz, durumu netleştirmek için dün Bayan Yonkowski ile konuştu” dedi.