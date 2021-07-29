2021’in kaynaklarını tükettik, artık 2022’den borç alıyoruz

Bu tarih, doğanın insana 2021 boyunca kullanması için sunduğu kaynakları, ilk 7 ayda tükettiğimiz ve yılın geri kalanında 2022’nin kaynaklarından borç alacağımız anlamına geliyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, Dünya Limit Aşım Günü, 2020 yılında pandemi kısıtlamalarının etkisiyle 22 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak bu iyileşme kısa ömürlü oldu.

2021’de yıllık karbon ayak izimiz geçen seneye göre yüzde 6,6 artarken, Limit Aşım Günü 2019 yılındaki tarihine geri geldi. Bu gerilemede Amazon ormanlarının kaybındaki ani artış ve küresel orman biyokapasitesindeki yüzde 0,5’lik düşüş de etkili oldu.

“1.7 DÜNYAMIZ VARMIŞ GİBİ TÜKETİYORUZ”

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın Türkiye ofisi, Dünya Limit Aşım Günü için yayınladığı basın açıklamasında “İnsanlık bugün gezegen üzerindeki ekosistemlerin yenileyebileceğinden yüzde 74 daha fazla kaynak kullanıyor. Bir başka deyişle 1.7 Dünyamız varmış gibi tüketiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ İLERİ ÇEKMEK ELİMİZDE”

Küresel Ayak İzi Ağı hesaplamalarına göre bireylerin alabileceği önlemlerden biri otomobil kullanımını azaltmak. Motorlu araç kaynaklı karbon ayak izi yüzde 50 azaltılıp, otomobillerle kat edilen mesafenin üçte biri toplu taşıma araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 13 gün ötelenebilir.

Gıda tüketirken de bilinçli davranıp israfın önüne geçilirse ve tüm dünyada gıda israfı yarı yarıya azaltılırsa bu tarih 13 gün ileri kaydırılabilir.

Rapora göre kaybedilen ormanları geri kazanmak da bu gidişatı yavaşlatabilir. 350 milyon hektarlık alanı tekrar ağaçlandırmak Dünya Limit Aşım Günü tarihini 8 gün ileri kaydırabilir.

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