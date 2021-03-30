21 dünya liderinden ortak corona virüsü mesajı: Birlik olmalıyız

İngiliz The Telegraph gazetesi bugün dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeleri ya da uluslararası kurumları yöneten 21 dünya liderinin çağrısına sayfalarında yer vererek gündem oldu.

Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama gibi isimlerin yer aldığı 21 lider ortak bir metin hazırlayarak corona virüsü salgınıyla mücadele etmede bütün dünyanın tek vücut olması gerektiği çağrısında bulundu.

PUTIN, BIDEN VE ERDOĞAN YOK

Aralarında Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi isimlerin olmadığı 21 lider, “Hiçbir hükümet salgınla tek başına mücadele edemez. Biz bir araya gelmek zorundayız. Araştırma, engelleme, tespit etme ve etkili bir şekilde mücadele etmek için hazırlıklı olmalıyız” açıklamasını yaptı.

Ortak metinde corona virüsü salgınının küresel topluma 1940’lardan beri en büyük tehdit unsuru olduğu vurgulanırken, “1940’larda dünya iki dünya savaşı yaşamıştı, siyasi liderler bir araya gelerek bir sistem kurdu. Amaçları ülkeleri bir araya getirmek ve yalnızlaştırma ve ulusalcılığı yavaşlatmak ve birlikte olursak barış, huzur, sağlık ve güvenlik sağlanabileceğini göstermekti” denildi.

“ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE HATIRLATTI”

Bugün aynı umutlarla corona virüsü salgınına karşı mücadele edildiği belirtilirken, “Biz birlik olarak uluslararası sağlık mimarisini geliştirerek gelecek nesilleri koruyabiliriz. Başka salgınlar ve büyük sağlık sorunları olacak. Hiçbir hükümet ya da sağlık kuruluşu tek başına bu tehditlerle mücadele edemez. Salgınlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Corona virüsü salgını bize herkes güvende olmadan kimsenin güvende olmayacağını çok acı ve net bir şekilde hatırlattı” ifadesi kullanıldı.

Liderler bu sebeple güvenli, etkili ve ulaşılabilir aşı, ilaç ve hastalık tanı sistemlerinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

FARKLI BÖLGELERDEN LİDERLER İMZA ATTI

Listede sadece Avrupa ve batılı ülkeler yer almıyor. Özellikle Asya ve Afrika’dan birçok ülke liderinin metne imza atması dikkat çekti.

Metne imza atan liderler arasında Fiji Başbakanı Bainimarama, Portekiz Başbakanı Antonio Luis Santos da Costa, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, İngiltere Başbakanı Johnson, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaohosa, Trinidad&Tobago’nun Başbakanı Keith Rowley, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yer aldı.

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