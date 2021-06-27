21 yıldır görülmeyen Prenses Latifa’nın kız kardeşi Şemsa’nın gizemi

Prenses Latifa’nın arkadaşlarıyla İspanya’da tatildeyken görüldüğü fotoğraflar Instagram’da yayınlandı; ancak 21 yıldır basında hiçbir fotoğrafının yer almadığı kız kardeşinin hikayesi gizemini hâlâ koruyor.

21 yıldır kimse Şemsa’yı görmedi. Prenses, henüz gençken saray duvarlarının arasında geçen hayatından nasıl kaçmak istediğini anlatan bir mektup kaleme almıştı. Mektuptan sadece birkaç ay sonra, 18 yaşındayken kraliyet ailesi ile yaşadığı evden kaçmaya çalıştı. Ağustos 2000’de siyah bir Range Rover çaldı, arabayı terk etmeden ve yürüyerek kaçmadan önce arazinin kenarına sürdü. Prenses için yapılan arama, iddialara göre iki ay sürdü.

SORUŞTURMA ENGELLENDİ

Prenses, mektupta şunları yazmıştı: “Kaçmayı düşünüyordum. Bunun hiçbir sorunumu çözmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden annemle tekrar konuşmayı düşündüm. Ama şimdi hâlâ tatmin olmadığımı fark ettim!”

Mektuptan sadece birkaç ay önce intihar etmeyi düşünen mutsuz Prenses, birkaç ay sonra da ortadan kayboldu.

Şemsa’nın ortadan kaybolmasını araştıran üst düzey bir polis memuru olan David Beck, Sunday Mirror’a verdiği bir röportajda soruşturmasının neden engellendiğine dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Beck, Şeyh Muhammed’in de bu işe dahil olduğunu ve BAE’ye seyahat etmesinin engellendiğini iddia etti.

İŞKENCE GÖRDÜ, HAPSE ATILDI, UYUŞTURULDU

Ayrıca kraliyet aileleriyle çalışan Jauhiainen isimli bir kadın News.AU’ya Şemsa’nın ortadan kaybolmasından bu yana üç kez işkence gördüğünü, hapse atıldığını, uyuşturulduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini iddia etti.

Jauhiainen, 2001 yılında Şemsa’nın kız kardeşi Prenses Latifa’ya capoeira öğretmek üzere işe alınmış: “Annesinin evinde bir odaya kilitlendi, uyuşturuldu.” Prenses Şemsa’yı iki kez gördüğünü söyleyen Jauhiainen, ilk olarak 2001’de gördüğü Prenses Şemsa için “sersemlemiş ve çok mutsuz görünüyordu” derken, ikinci defa da 2016’daki başka bir kız kardeşlerinin düğününde Şemsa’yı gördüğünü anlatıyor: “Onu ikinci kez 2016’da kız kardeşinin düğününde gördüm. Şemsa o kadar çok kilo vermişti ki tanınmaz hale gelmişti, anoreksik gibi görünüyordu. Aşırı derecede zayıftı ve Latifa bana yemek yemeyi gerçekten bıraktığını söyledi. Zombi gibiydi.”

KAÇABİLDİ Mİ, YOKSA HÂLÂ İŞKENCE ALTINDA MI?

Prenses Latifa 2018’de Dubai’den kaçmadan önce kaydedilen bir videoda hem kendisine hem de Prenses Şemsa’ya işkence edildiğini söyledi: “Bir adam beni tutuyordu, diğer adam bir adam da beni dövüyordu ve bunu tekrar tekrar yaptılar. Bir sonraki işkencem de beş saat sürdü ve yataktan çıkarıldım, sarayda başka bir yere götürüldüm, bana yine işkence yaptılar.”

Prenses Latifa yeni Instagram fotoğraflarında bir nebze özgürlüğe kavuşmuş gibi görünse de, Prenses Şemsa’nın kaderiyle ilgili birçok soru hâlâ cevapsız kalıyor.

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