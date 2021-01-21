21. yüzyılın en büyük göçlerinden biri! Birleşik Krallık, 5.4 milyon kişiye göç kapısı açıyor

Birleşik Krallık, ocak ayının sonunda hayata geçireceği yeni bir vize türüyle 5.4 milyon Hong Kong vatandaşına kapılarına açmaya hazırlanıyor. Bu yeni vize türüyle Hong Kong vatandaşlarına Birleşik Krallık’ta yaşama ve uzun vadede vatandaşlık hakkı verilecek.

İmparatorluk günlerinde Birleşik Krallık toprağı olan Hong Kong, şu an Çin’in “özel yönetim bölgesi” konumunda. Son dönemde artan baskılar nedeniyle Britanya kapılarını açmış durumda.

PROTESTOLARIN SEBEBİ: ULUSAL GÜVENLİK YASASI

Hong Kong'da son günlerde gündeme gelen yeni ulusal güvenlik yasası tepkilere sebep oluyor. Mart 2019'dan beri konuşulan ve suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıracağı öngörülen yasa tasarısı, o günlerden bu yana sert bir şekilde protesto ediliyor. Hong Kong vatandaşlarını Çin'in yargılayacağı yönünde duyulan endişe binleri sokağa dökmüş durumda. Protestolar hala devam etmekte.

Tüm bu yaşananların ışığında sürece rağmen BBC’nin haberine göre Hong Kong’dan akın akın insanın göç etmesi beklenmiyor. Günün sonunda Britanya, yaklaşık 300 bin kişinin gelecek beş yılda vize başvurusunda bulunmasını bekliyor.

GÖÇÜN ARDINDAKİ MOTİVASYON: ÇOCUKLAR

Ancak bazıları çoktan Hong Kong’u terk etti bile. Andy Li ve eşi Teri Wong, Britanya’nın yeni vize programını başlatmayı planladığını açıklamasından kısa bir süre sonra ekim ayında kızları Gudelia ve oğulları Paul ile York şehrine taşındı. Bu göçün arkasındaki motivasyon ise çocuklarıydı.

ANKARA ANLAŞMASI YÜRÜRLÜKTEN KALKTI İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sonrası tanınan bir yıllık geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte Türkiye vatandaşları için ülkede şirket kurarak oturum izni alma imkanı ortadan kalktı. Fakat buna olanak sağlayan Ankara Anlaşması, diğer AB ülkeleri için geçerli olmaya devam ediyor.

Li, “Hong Kong’da temel değerlerimizin zamanla eridiğini hissediyorduk. Bu yüzden çocuklarımıza sadece eğitimleri için değil gelecekleri için de daha iyi bir fırsat sağlamamız gerektiğine karar verdik” derken Birleşik Krallık’a hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve demokratik seçimler için geldiklerini belirtiyor.

31 OCAK’TAN İTİBAREN…

Birleşik Krallık göç edebilmeleri için Hong Kong vatandaşlarını kapılarını aslında 2020’nin sonbaharında açtı. Ancak 31 Ocak’tan itibaren resmi başvuru yolları da açılacak. Aileler ve bireyler kendi geçimlerini sağlamak durumunda ancak devlet, sağlık ve eğitim güvencesi sağlayacağını taahhüt etmiş durumda. 14 yaşındaki Gudelia ve 11 yaşındaki Paul okul bulmuş bile.

‘KORKUYORUM’

Li ise Çinli bir elektronik firması için uzaktan çalışıyor. BBC’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kişi ise 2019’da Hong Kong’daki eylemlere katıldıktan kısa bir süre sonra Birleşik Krallık’a yerleşmiş. “Geride kalan arkadaşlarım ve ailemin güvenliğinden endişe duyuyorum” diyen 23 yaşındaki genç, “Eylemlerde aktif olarak yer aldığım için Hong Konglu yetkililerin hedefi haline gelmekten de korkuyorum” ifadelerini kullanıyor ve “Burada yaşama şansı bulmuş olmak, rüyalarımın gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey” diyor.

Birleşik Krallık 23 yıl önce resmen Hong Kong’dan çekildi ve o günden bu yana 16 binden daha az insan Britanya vatandaşı oldu. Andrew Lo adındaki bir göç danışmanı Kanada, Avustralya ve Tayvan’a göç etmek için başvuran bazı müşterilerinin bu doğan fırsat nedeniyle başvurularını askıya aldığını ve gözünü Britanya’ya çevirdiğini söylüyor.

BNO STATÜSÜ Program 1997'deki devir teslimden önce BNO (Denizaşırı İngiliz / British National (Overseas)) statüsü ve pasaportuna geçmiş 2.9 milyon kişi ve bunların bakmakla yükümlü olduğu 2.5 milyon insan için geçerli. Bu 2.9 milyon kişi yeni vize türü için başvuruda bulunabilecek ve diğer 2.5 milyon kişi de bu insanların yanında göç edebilecek. Teri Wong, ailede BNO statüsüne sahip tek kişiydi ancak onun bu hakkı eşi ve iki çocuğuna da kapı açmış oldu. Geçmişe dönük başvuru yapacak olanlarla birlikte 5.4 milyon kişinin hak sahibi olacağı belirtiliyor.

Yaşlı ailelerini geride bırakmak istemeyenler, yeni bir dil öğrenme zorluğunu girmekten çekinenler ve Britanya’nın yağışlı ve soğuk iklimine adapte olamayacağını düşünenler de var. Ayrıca pek çok insan da Hong Kong’u kaderine terk etmek istemiyor.

‘ÜLKEMİ NEDEN TERK EDEYİM Kİ?’

Andrew Lo, “Bir kesim ayrılmak istemiyor, özellikle gençler. ‘Hong Kong’da ölmeyi tercih ederiz’ diyorlar. Pek çok müşterim genç çocuklarını ikna edemiyorlar. ‘Ülkemi neden terk edeyim ki? Burayı değiştirmek için elimden geleni yapmam lazım’ diyorlar” sözleriyle mevcut durumu aktarmakta.

Aynı zamanda Brexit sürecinin ve pandeminin etkisiyle iş bulmanın oldukça zorlaşmış olması da başvuru için insanların akın etmeyeceği anlamına geliyor. Birleşik Krallık hükümeti ise sayıları önemsemiyor. “Burada sayılar soru işareti oluşturmuyor. Hükümet, Hong Kong’daki BNO statüsündeki insanlara Britanya’ya gelme seçeneği sunarak onlara karşı sahip olduğumuz tarihi sorumluluğu yerine getirmeye kararlı” sözleriyle hükümet kararlı duruşunun altını çizdi.

Ayrıca Birleşik Krallık hükümeti Çin’in yeni ulusal güvenlik yasasıyla devir teslim anlaşmasını da ihlal ettiği görüşünde. Hong Kong’da yeni yasayla Çin hükümetine karşıt görüş bildirme alanı iyice daralırken Pekin’in baskıyı ne kadar artıracağı, göç talebinin sayısını da etkileyecek.

Kaynak: BBC