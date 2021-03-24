29 milyon AstraZeneca aşısı bulundu, AB karıştı

İtalyan La Stampa gazetesi, Fransız yetkililerin İtalya’nın başkenti Roma yakınlarındaki Anagni’deki bir ilaç ve aşı fabrikasında “saklanmış” corona virüsü aşılarının bulunduğunu yazdı.

Fransız yetkililerinin incelemeleri sonucunda yaklaşık 29 milyon AstraZeneca aşısının bulunduğu belirtildi. Uluslararası haber ajansları ve gazetelere yansıyan haberlerde olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun İtalya’da bulunan corona virüsü aşısı ile ilgili detaylı bilgi istediği belirtilirken, Fransız yetkililer, “Eğer bu aşıların Avrupa Birliği bloğu dışındaki bir ülkeye gönderilmesi gündemdeyse bu engellenebilir” dedi.

İtalyan yetkililer bu aşıların Brüksel’e gönderileceğini açıkladı. Fakat olayla ilgili tam raporun beklendiği belirtildi.