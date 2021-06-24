290 gündür COVID’li, 7 defa hastaneye kaldırıldı, 5 defa da cenazesi planlandı

İngiltere’de yaşayan 72 yaşındaki Dave Smith, BBC’ye 43 kez COVID testinin pozitif sonuçlandığını ve bir keresinde beş saat boyunca durmadan öksürdüğünü anlattı. Smith’in enfeksiyonu, şimdiye kadar kaydedilen en uzun aktif COVID-19 vakası.
Smith, çok sayıda pozitif test aldıktan sonra pes etmeye hazır olduğunu anlatıyor. Karısına da “Bırak beni. Bekledim ama şimdi o kadar kötü ki…” dediğini söylüyor ve hatta bu süreçte karısının beş kez cenaze töreni düzenlediğini anlatıyor.
BBC’nin haberine göre; Smith daha önce lösemi nedeniyle kemoterapi gördüğü için virüse karşı savunmasız kalıyor. Ancak ilaç üreticisi Regeneron’dan bir anti-viral ilaç kokteyli ile Smith’in tedavisi başarıyla sonuçlanıyor.
72 yaşındaki en uzun COVID’li hasta, şimdi de bilim insanlarının merceği altında; virüsün nasıl mutasyona uğradığını anlamak için Smith’i inceliyorlar.
Bu ayın başlarında yayınlanan bir başka vakada da 36 yaşındaki HIV’li bir kadının, 216 gün boyunca corona virüsü taşıdığı tespit edilmişti.