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30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğüne kavuştu

İskoçya'da bir kadının 30 yıl önce kaybettiği nişan yüzüğü, sahilde bulundu. Metal dedektörü ile yüzüğü bulan George Taylor, sahibine sosyal medya üzerinden ulaşarak teslim etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:42, 04/02/2021
Haberler Dünya
30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğüne kavuştu

İskoçya’da metal dedektörü ile Carnoustie kasabasındaki sahilde arama yapan George Taylor, nişan yüzüğü buldu. Nişan yüzüğünün içinde baş harfleri yazılmış ve 1963 yılına ait olduğunu fark etti.

Harekete geçen Toylar yüzüğün sahibini sosyal medya üzerinden ulaştı. Yüzüğün sahibinin 30 yıl önce nişan yüzüğünü kaybeden ve  Broughty Ferryde yaşayan  Dorothy Nicoll olduğu ifade edildi.

“ÇOKTAN UMUDUMU KESMİŞTİM”

İngiliz medyasından DCT’de yayınlanan söz konusu yüzüğü, yaklaşık 30 yıl önce kaybeden Nicoll, eşi Andrewın 4 yıl önce hayatını kaybettiğini belirterek “Çoktan umudumu kesmiştim. Ancak, eşim 4 yıl önce öldü. Yüzüğü ilk bakışta tanıdım ve duygulandım. Sanki o nişan yüzüğünü geri almış gibi hissettim. Çok mutluyum” dedi. (İHA)

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