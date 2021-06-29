300 Fin, ülkenin Covid-19 planlarını altüst etti

Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020 maçı için Rusya’ya giden 300 Fin taraftar ülkeyi karıştırdı…

Finlandiya’ya geri dönen taraftarların corona virüsünü ülkeye taşıması sonrasında Finlandiya hükümetinin Covid-19 yasaklarını gevşetme süreci de sekteye uğradı.

Finlandiya’da günlük vaka sayısı 50’den 200’lere çıkarken, Finlandiya Sağlık Enstitüsü’nde görevli Mika Salminen, “Ülkeye Rusya’dan dönene taraftalar sayının artmasına sebep oldu” dedi. Salminen, özellikle başkent Helsinki’de salgının hızla yayıldığını söyledi.

Reuters’a konuşan Salminen, “Hastalığın yayılmasını görecek miyiz, bu kilit bir soru. Şu an göründüğü kadarıyla Helsinki’de yasakları gevşetemeyeceğiz” dedi.

Enstitü, yaklaşık 4.500-6.000 taraftarın maçı izlemek için St. Petersburg’a gittiğini açıklarken bunlardan bir kısmının hastalığı ülkeye getirdiğini duyurdu.

Corona virüsü salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olan Finlandiya’da şu ana kadar 95.387 vaka tespit edildi. 5.5 milyon nüfusa sahip ülkede 969 insan yaşamını yitirirken 29 kişi de Covid-19 sebebiyle hastanede tedavi altında.

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