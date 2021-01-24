33 “Kayıp Melek” dev operasyonla kurtarıldı

“Kayıp Melekler” Operasyonu’nun 11 Ocak’ta başladığını belirten FBI yetkilileri kayıp çocukları tespit etmek ve bulmak için çok sayıda ajanın görev yaptığını açıkladı.

Yetkililer, çocukların çeteler tarafından ticari seks kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok suç için kullanıldığını operasyonlar sırasında çok sayıda kişinin tutuklandığını açıkladılar.

FBI çocukların yaşları ve isimleri ile ilgili bilgileri açıklamazken seks ve işçi kaçakçılığına ilişkin suçların son birkaç yıl içinde “önemli ölçüde arttığını” söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında da Virginia’da 27 çocuk ayrı bir operasyonda kurtarılmştı.