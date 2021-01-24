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33 “Kayıp Melek” dev operasyonla kurtarıldı

FBI uzun süren bir soruşturmanın sonunda California'da düzenlediği operasyonlarda kayıp 33 çocuğu buldu.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:18, 24/01/2021
Haberler Dünya
33 “Kayıp Melek” dev operasyonla kurtarıldı

“Kayıp Melekler” Operasyonu’nun 11 Ocak’ta başladığını belirten FBI yetkilileri kayıp çocukları tespit etmek ve bulmak için çok sayıda ajanın görev yaptığını açıkladı.

Yetkililer, çocukların  çeteler tarafından ticari seks kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok  suç için kullanıldığını operasyonlar sırasında çok sayıda kişinin tutuklandığını açıkladılar.

FBI çocukların yaşları ve isimleri ile ilgili bilgileri açıklamazken seks ve işçi kaçakçılığına ilişkin suçların  son birkaç yıl içinde “önemli ölçüde arttığını” söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında da  Virginia’da 27 çocuk ayrı bir operasyonda kurtarılmştı.

Çocuk seks
Yayınlanma Tarihi:07:14,