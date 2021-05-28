34.000’den fazla Hong Konglu, İngiltere’ye gitmek için başvuru yaptı

Birleşik Krallık vatandaşlığına giden bu yola ilgideki artış, mart ayında seçim sisteminde yapılan büyük değişikliklerle aynı zamana denk geliyor.

Yapılan reformlara göre; Çin hükümeti tüm Hong Kong hükümet yetkililerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini şart koştu ve liderlik rollerinin de yalnızca Çin Komünist Partisi’ne sadık kişiler tarafından yerine getirilebileceği belirtti.

Gerçekleşen siyasi reformlardan sonra Çin ve Birleşik Krallık arasında gergin günler yaşandı. İngiltere, Hong Kong’daki seçim değişikliğine tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Hong Kong BNO vizesini, hakları ve özgürlükleri kısıtlanmış Hong Kong halkına karşı tarihi ve ahlaki bağlılığı olarak tanımlamıştı.

BNO ile Hong Konglular; yaşam, eğitim veya iş için Birleşik Krallık’a gidebilirler. Birleşik Krallık’ta beş yıllık tek bir dönem veya her biri 30 aya yayılmış iki ayrı dönemde yaşayabilirler. İlk beş yıldan sonra da BNO vizesi sahipleri, Birleşik Krallık’ta kalıcı olarak yerleşmek için başvurabilirler.

%60’I YENİ BAŞVURU, 13.700’Ü ÜLKEDE YAŞAYAN HONG KONGLULARDAN

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı perşembe günkü raporunda, aldığı BNO başvurularının yaklaşık %60’ının Birleşik Krallık dışından geldiğini belirtti. Diğer 13.700 başvuru, hâlihazırda ülkede yaşayan Hong Konglular tarafından yapıldı.

Önümüzdeki aylarda daha fazla Hong Konglu İngiltere’ye gitmek için başvurabilir. Goldmax Associates’in kıdemli göçmenlik danışmanı Willis Fu Yiu-wai, İngiltere’ye gelecek yeni başvuru sayısını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Yiu-wai, başvuruların hızının, Hong Kong’da insanları terk etmeye iten yeni bir şeylerin olup olmayacağına bağlı olduğunu belirtti.

GÖÇLER COVID-19’DAN ETKİLENEBİLİR

Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi direktörü Madeleine Sumption ise yaptığı açıklamada; uzun vadede kaç Hong Kong sakininin Birleşik Krallık’a taşınacağını tahmin etmenin güvenilir bir yolu olmadığını, çünkü sayıların COVID-19’dan etkilenebileceğini söyledi.

Sumption, “Bu verilerde gördüğümüz seviyelerin gelecekteki akışları temsil etmesi beklenemez; bunlar pandemi tarafından bastırılabilir veya bastırılmış talep nedeniyle normalden daha büyük bir dalgayı temsil edebilir” dedi.

NÜFUSUN %72’Sİ BAŞVURMAYI DÜŞÜNÜYOR

BBC tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hong Kong’un 7,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık %72’si (5,4 milyon kişi) programa başvurabilir.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ocak’ta yayınlanan bir rapora göre; 322.400 Hong Konglunun önümüzdeki beş yıl içinde Birleşik Krallık’a göç etmek için BNO yolunu izleyebileceği tahmin ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Birleşik Krallık 31 Ocak’ta BNO başvuru portalını açmadan hemen önce şunları söylemişti: “İngiltere’nin hareketi, Çin’in egemenliğini büyük ölçüde ihlal ediyor, Hong Kong işlerine ve Çin’in içişlerine karışıyor. Uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara aykırı. Çin bunu kesin bir şekilde reddediyor.”