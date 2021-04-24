36 kilo patlayıcı kullandılar… Cinsiyet partisi mahalleyi ayağa kaldırdı

ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Kingston kasabasında bebeklerinin cinsiyetini açıklamak üzere parti düzenleyen bir aile, 36 kilo patlayıcı kullanınca çevrede yaşayanlar deprem olduğunu düşündü.

Polisten yapılan açıklamada, patlayıcıları kullanan kişinin teslim olduğu, patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Yapılan incelemelerde, patlayıcının ateşli silahlar için kullanılan ve kit halinde satılan bir madde olduğu ortaya çıktı.

ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLMUŞTU

ABD’nin California eyaletinde, Eylül 2020’de düzenlenen cinsiyet açıklama partisinde kullanılan havai fişekler, yaklaşık 3 bin hektarlık ormanın yanmasına neden olmuştu. Yangınla haftalarca mücadele edilmiş ve ormanın ev sahipliği yaptığı birçok canlı da yaşamını yitirmişti.