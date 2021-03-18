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4 Avrupa ülkesi Rus aşısını üretecek

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya, Rus aşısı Sputnik V’i üretmek için, Rusya Devlet  Başkanı Putin ile nihai anlaşmaya vardı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:49, 18/03/2021
HaberlerDünya
4 Avrupa ülkesi Rus aşısını üretecek

Anlaşmanın sağlandığını Rus Devlet Fonu yöneticisi Kirill Dmitriev açıkladı. Almanya'da bu aşıyı Ruslarla birlikte hangi firmanın üreteceği açıklanmadı.

İtalya ise İsviçreli ilaç firması Adienne ile Sputnik V'in üretimine başlayacağını duyurdu. Aynı şekilde Fransa ve İspanya'nın ortak üretimi yapacağı şirketler de henüz belli değil.

Sputnik V, henüz AB ilaç onay kurumu EMA tarafından inceleniyor ve kullanım onayının da yakında  verilmesi bekleniyor. Rusya ile yapılan bu anlaşma, başta ABD olmak üzere, Batı yanlılarını kızdırmış durumda.

Zaten doğal gaz ile Rusya'ya bir anlamda bağımlı olan Avrupa'nın, bir de aşı ile bağlanacağı ve ortak üretim söz konusu ile, Rusya'nın bunu Avrupa'dan istediklerini elde etmek için kullanacağından endişe ediliyor. Sosyal medyada ve yerel basınlarda yer alan analizlerde birçok kişi, “Rusya göz boyuyor. Yarın herhangi bir sorun yaşandığında aşıyı kullanıp uluslararası alanda  Avrupa'dan istediğini alabilir” yorumunu yaptı.

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