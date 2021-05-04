4 ayda ikiye katlandı: Hindistan’da vaka sayısı 20 milyonu aştı

Dünyanın en büyük ikinci corona virüsü vakası dalgasını yaşamakta olan Hindistan, ABD’den sonra 20 milyon vaka eşiğini geçen ikinci ülke oldu. Salgının başlangıcından sonraki ilk 10 milyon vakanın kaydedilmesi 10 ay sürerken, ikinci 10 milyon vaka sadece dört ay içinde kaydedildi.

Ülkede şu anda 3.45 milyon aktif vaka bulunuyor. Hindistan’da son 24 saat içerisinde 357 bin 229 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 449 artışla 222 bin 408’e ulaştı.

Uzmanlar, Hindistan’daki gerçek vaka sayılarının bildirilenlerden beş ya da 10 kat daha fazla olabileceğini ifade ediyor.

‘TEK ÇARE TAM KAPANMA’



Parlamento üyesi Rahul Gandhi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Corona virüsünün yayılmasını durdurmanın tek yolu tam kapanma… Hükümetin eyleme geçmeyişi pek çok masum insanın ölümüne yol açıyor” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hükümeti ekonomik etkilerinden dolayı ülke çapında sokağa çıkma yasağı başlatmakta isteksiz. Şu anda bazı eyaletlerde farklı sosyal kısıtlama önlemleri uygulanıyor.

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