4 yıllık gerilim sonlanıyor: Türkiye’den de açıklama geldi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasında Katar’la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesti. Arap ülkeleri arasındaki bu anlaşmazlık sonucu bölgesel birliğin bozularak İran’ı çevreleme çabalarının aksadığına inanan ABD ve Kuveyt taraflar arasındaki anlaşmazlığı bitirmeye çalışıyorlardı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser al-Sabah Suudi Arabistan’daki Körfez Arapları zirvesi öncesinde dün yaptığı açıklamada, “Bu akşam itibarıyla Suudi Arabistan ve Katar arasındaki hava, kara ve deniz sınırlarının açılması konusunda bir anlaşmaya varılmıştır” dedi.

Kuveyt dışişleri bakanı, deklarasyonun bugünkü zirvede imzalanacağını ifade etti.

Boykot yapmakta olan dört ülke, Katar’ı terörizmi desteklemekle suçluyorlardı, Katar ise bu iddiaları reddederek, ambargonun kendi egemenliğine karşı konulduğunu belirtiyordu.

ANKARA’DAN JET AÇIKLAMA

Dört ülke Katar’dan aralarında Türkiye’nin askeri üssünü kapatmasını da içeren 13 talebi yerine getirmesini istiyordu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz… Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır” denildi.