40 başsavcıdan Facebook’a uyarı: Çocuklar için Instagram planını iptal edin

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’ın ele geçirdiği mektup ülke gündemine oturdu… Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg’in şirketi bünyesindeki sosyal paylaşım platformu Instagram ile ilgili planları gündeme getiren 40 eyaletin başsavcısı, şirketin çocuklara yönelik bir sosyal medya platformu kurma çabalarının iptal edilmesini istedi.

Zuckerberg’e yönelik mektupta, Facebook’un 13 yaşın altındaki çocuklar için bir Instagram kurma planının çok yanlış olduğu belirtilirken, “Bilimsel araştırmalar sosyal medyanın çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına zarar veriyor. Ayrıca Facebook’un internet üzerinde çocukları koruma konusunda başarılı olamadığı da bir gerçek” ifadesi yer aldı.

ZUCKERBERG: ÇOK BÜYÜK BİR KİTLE VAR

Facebook’un platform üzerindeki çocukları korumada başarısız olduğuna dair geçmişteki örnekleri hatırlatan başsavcılar Zuckerberg’in geri adım atmasını istedi.

Mart ayında sosyal medyanın çocuklara verdiği zararlar üzerine ABD Kongresi’nde konuşan Zuckerberg, “13 yaşın altında olup da Instagram kullanmak isteyen çok kalabalık bir kitle olduğu gerçek” demiş ve çocukların sanal platformlardaki sağlığı ile ilgili de konuşmuştu.

Konuyla ilgili olarak Insider’a konuşan bir Facebook sözcüsü ise, “Bütün ebeveynler çocukların online’da olduğunu biliyor. Biz de bu durumu ebeveynlerin çocukları üzerinde kontrol sahibi olmalarına imkan tanıyan bir platformlar iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu plaftormda çocukların güvenliği ön planda ve 13 yaşın altındaki çocuklar için herhangi bir reklam göstermeyi düşünmüyoruz” dedi.

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