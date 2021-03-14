400 bin Türk dev oy pusulasında oy verdi

Almanya’nın Hessen Eyaleti'nde, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel gibi büyük kentler ile bütün şehirlerin belediye meclisi ve muhtarlık seçimleri yapıldı. Yaklaşık 400 bini Türk ya da Türkiye kökenli seçmen ile birlikte toplam 4.7 milyon seçmenin bulunduğu eyalette, listelerin uzunluğu hayli şaşırttı.

Oy verirken ne imza isteme ne de kimlik kontrolü vardı. Vatandaşın seçim sistemine, sistemin vatandaşına güvendiği seçimin sonuçları yarın açıklanacak.

1.5 METRE UZUNLUĞUNDA OY PUSULASI

Yaklaşık 1.5 metrelik listelerde hemen her partinin 90'dan fazla adayı, ayrıca her bölgede farklı olan 20'ye yakın ismin yer aldığı muhtarlık ve bölge seçimleri için aday listeleri vardı. Seçmenler, adaylar arasında tercih yapabildiği gibi, partinin listesine blok olarak da oy verdiler. Partilere blok olarak oy verenler, istemediği adayın ismini çizip, başka partiden bir adaya da oylarını kullanabildi.

Belediye meclis üyelerinin belirleneceği bu seçimlerin yanı sıra, partilerin son oy oranları da bir şekilde belirlenecek. Hessen Eyaleti'nde buna paralel olarak Yabancılar Meclisi seçimleri de yapıldı.