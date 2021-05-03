400 bin üyesi vardı… Dünyanın en büyük çocuk pornosu oluşumunu Alman polisi çökertti

Almanya’da polis ekipleri siber suçlarla ilgili son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı. Reuters’ın duyurduğu habere göre Alman polisi Frankfurt’ta dünyanın en büyük çocuk pornosu şebekelerinden birini uzun bir takip süreci sonunda çökertti.

2019’da BOYSTOWN adı verilen bir platform kuran şebeke üyeleri, o tarihten bu yana 400 bin kullanıcıya ulaştı. Federal Kriminal Dairesi tarafından yapılan açıklamada, platformun binlerce kullanıcı arasında pornografik görüntüleri paylaşma imkanı tanıdığı belirtildi.

Reuters’a açıklama yapan soruşturmayı yürüten savcılardan biri, “Ele geçirilen fotoğraf ve videolar arasında, çocukların cinsel istismara uğradığı kayıtlar da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

DÖRT KİŞİ YAKALANDI



Polis ekipleri operasyon kapsamında yerlerini tespit ettiği üç ana şüpheliyi yakaladı. Platformun operasyonunu sağlayan bu kişiler, Paderborn’da yaşayan 40 yaşındaki bir şüpheli, Münih’te yaşayan 49 yaşındaki bir adam ve uzun yıllardır Güney Amerika’da yaşayan bir Alman vatandaşı olarak tanımlandı.

Öte yandan operasyonda dördüncü bir kişi de yakalandı. Hamburg’da yaşayan 64 yaşındaki şüphelinin platforma üye olan ve 2019’dan bu yana paylaştığı 3 bin 500’den fazla içerikle en aktif kullanıcılardan biri olduğu belirtildi. Operasyonun ardından platform kapatılarak erişim engellendi.