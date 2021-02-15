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5 bin yıllık bira üretim tesisi bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, bir mezar alanının yanında 5.000 yıllık bira üretim tesisi keşfedildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:55, 15/02/2021
Haberler Dünya
5 bin yıllık bira üretim tesisi bulundu

Corona virüsü salgınına rağmen kazı çalışmalarının devam ettiği Mısır’dan dikkat çekici bir açıklama geldi… Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Abidos kenti yakınlarında binlerce litrelik bira üretimi yapılan 5.000 yıllık bir bira üretim tesisi keşfedildiğini duyurdu.

Sevhac bölgesinde yapılan kazılar sonucunda milattan önce 3.100 döneminde yaşayan Kral Narmer’in yönetimi altında bira üretim tesisinin yapıldığı kayıtlara geçti.

Araştırmayı yürüten Dr. Matthew Adams, “O dönemlerde kraliyet ailesinin defin ritüellerinde bira kullanıldığına inanılıyor” dedi.

Arkeologlar, 22.400 litre bira yapım kapasitesine sahip olan 8 ayrı bölme keşfedildiğini ve 40 adet testi bulunduğunu da duyurdu.

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