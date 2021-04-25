54 kat fazla et yiyorlar

Türkiye'deki işsizlik, gelir adaletsizliği, geçim sıkıntısı insanları farklı çözümler üretmeye zorluyor. Hemen herkesin aklında başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya yerleşme planı bulunuyor. Beyin göçünün yanı sıra yasal ya da yasa dışı yollarla Almanya'ya gelmeye çalışanların sayısı her yıl artıyor. İşte Türklerin çoğunlukla kullandığı kaçak gelme yöntemleri ve Almanya'daki eylemleri…

– SAHTE PASAPORT: Şebekeler sahte pasaport hazırlıyor. İnsanlar genellikle bir örgüt bağlantısı ile kaçırılıyor. Son yıllarda bu sisteme ‘sahte etkinlik, müsabaka ya da toplantı' eklendi. Bu amaçla gelenler bir daha dönmüyor.

– SİYASİ İLTİCA: Genellikle bağlı olduğu siyasi gruplar tarafından yasal yollarla getiriliyor. Almanya'da iltica ettiriliyor. İlticası kabul edilenlere özel haklar veriliyor. Süreç tamamlanana kadar kaçak çalışıyor, tamamlanınca normal işe giriyorlar.

– EKONOMİK İLTİCA: Türklerin çoğu bu kategoride bulunuyor. Yasal ya da yasal olmayan şekilde geldikten sonra kendilerinin siyasi takibata uğradığını öne sürerek iltica ediyorlar. Siyaset burada paravan olarak kullanılıyor.

– SAHTE EVLİLİK: Birçok kişi para karşılığı yaşlı ya da bunu yapabilecek yapıdaki Almanlarla evlenerek ülkede kalma yolunu seçiyor. Bir diğer seçenek de evlilik için AB'ye yeni üye olmuş ülkelerin vatandaşları bulmak.

– YURTDIŞINDA YAŞAM: Kişinin eğitim ve meslek bilgisine göre yaşam kalitesi değişiyor. Kaçaklar, sahte pasaportlarla düzensiz ya da az paralı işlerde çalışıyor. Sürekli sınır dışı korkusu yaşıyorlar. Legal yollarla gelmiş olanlar ise başta dil olmak üzere uyum sorunları ile boğuşuyor.

– ACI GERÇEK: Türkiye'den Avrupa'ya gelen kişilerin et tüketiminin 54 kat arttığı saptandı. Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, ete hücum etmenin çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu anlatıyor. Bu örnek, insanların Türkiye'de neyin özlemini yaşadıklarını da gösteriyor.