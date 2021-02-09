70 milletvekili mektup yazdı! AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in istifası isteniyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in Rusya ziyareti eleştirilmeye devam ediyor. Borrell, Rusya'da 3,5 yıl hapse mahkum edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevine gönderilmesinden birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ziyaret ederek, Navalny'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

“BORELL, ZİYARETİ SONLANDIRMALIYDI”

Görüşme sırasında Navalny yanlısı mitinglere katıldıkları için Almanya, Polonya ve İsveç'ten üç diplomatı sınır dışı edilmişti. Borrell'in Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sınır dışı edilen diplomatlar hakkında tepki vermemesi eleştirilerin odağı olmuştu. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri, diplomatların sınır dışı edildiğini öğrendiği anda Borrell'in ziyareti sonlandırması gerektiğini savunuyor.

“SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM”

Borrell ise, sınır dışı edilen diplomatları Lavrov ile yaptığı toplantıdan sonra öğrendiğini açıklayarak, “Ben üç diplomatın sınır dışı edildiğini sosyal medyadan öğrendim” demişti.

AP milletvekili ve Estonya eski Genelkurmay Başkanı Riho Terras, Borrell'in istifa etmesini talep eden bir kampanya başlattı. 70'den fazla AP milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell’in Rusya ziyaretinde “küçük düşürücü” gelişmeler karşısında AB’nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifasını istedi.

“AB’NİN İTİBARINA AĞIR HASAR VERMİŞTİR”

Milletvekilleri mektupta, “Sayın Borrell’in Moskova’yı ziyaret etme kararındaki yanlış hükümleri ve ziyaretinde AB’nin çıkarları ve değerlerini savunmadaki başarısızlığı AB’nin itibarına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinin onuruna ağır hasar vermiştir. Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanının harekete geçeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. İHA

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