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8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

KKTC Lapta'da ilçesinde 8 yaşındaki Yahya Ergör, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:32, 20/03/2021
HaberlerDünya
8 yaşındaki çocuk, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Lapta’da meydana geldi. Emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör ağır yaralandı. Ergör, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

KKTC emniyetinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta’da yaşayan Yahya Ergör, ikametgahı içerisinde emekli polis memuru olan babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir.

* Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. DHA

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