97 yaşındaki doktordan örnek mücadele: Her gün corona virüsüyle savaşıyor

Corona virüsü salgını dünyayı küresel bir kaosa sürüklerken, sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Salgınla mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanlarından birinin mücadelesine Reuters ışık tuttu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yaşayan 97 yaşındaki Dr. Istvan Kormendi onlardan biri. Çocukluktan beri hayali olan ve babasının izinden giderek doktor olan Kormendi, 70 yıllık meslek hayatındaki en zorlu günleri geçiriyor.

‘İŞİM GÜÇLÜ TUTTU’



Buna rağmen mesleğine ilk günkü gibi sarılan Dr. Kormendi, her gün hastalarını görmeye devam ediyor. Muayenehanesinde randevularını gerçekleştiren Dr. Kormendi, sırası gelen kişilere corona virüsü aşılarını da yapıyor. Aşının tüm dünya için büyük bir lütuf olduğunu belirten Kormendi, “Hayatımda her zaman çok fazla stres oldu. Ancak işim ve mental olarak buna hazır olmam beni güçlü tuttu. Sporcuların antrenman yaparak zinde kalması gibi” dedi.

Uzun yaşamasının sırrının genleriyle olduğu kadar aktif bir yaşam sürmesiyle de alakalı olduğunu ifade eden Dr. Kormendi, “Kendime sürekli derim ki: ‘Hadi biraz tırmanalım.’ Önce yavaşça sonra ivme kazanırım. Oturduğu yerde kalan insanlar güç kaybeder, hem fiziksel hem de zihinsel olarak” diye konuştu.

Eşini yakın zamanda kaybettiğini, çocuklarını ve torunlarını salgın yüzünden göremediğini aktaran Dr. Kormendi, “Eğer 100 yaşına kadar yaşarsam, bunun sonunun iyi gelmesini isterim. Bir iş gününden sonra tatlı bir yorgunlukla eve dönüp uykuya dalmak ve bir daha uyanmamak…” ifadelerini kullandı.