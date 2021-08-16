Katar Şeyhi sahte sanat eserleri için 3,75 milyon sterlin ödedi

Katar kraliyet ailesinden Hamad bin Abdullah el-Thani , 3,75 milyon sterline satın aldığı iki klasik heykelin sahte olduğunu iddia ederek Cenevre şirketiyle tartışıyor.

SOZCU.COM.TR

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Şeyh Hamad bin Abdullah al-Thani, 2013 yılında işlettiği şirket aracılığıyla MS 5. yüzyıla ait olabileceği iddia edilen Yunan Tanrıçası Nike’ın bir heykelini satın aldı. Bir yıl sonra, da Herakles olarak tasvir edilen ve MÖ 1. yüzyıldan kalma olduğu söylenen Büyük İskender büstünü satın aldı.

Ancak şeyhe bu eserlerin sahte oldukları söylendi. Şeyh şimdi, eserleri satın aldığı Cenevre şirketi Phoenix Ancient Art ile yasal müzakerelerde bulunuyor. Londra’daki Yüksek Mahkeme önündeki ifadeler, İskender’in büstünün yeni üretim ve değersiz olduğunu söylüyor.

Gazeteler, Nike’ın heykelinin de aynı şekilde yeni bir üretim olduğunu öne sürüyor.

TEMYİZ REDDEDİLDİ

Şeyh Hamad, heykellerin sahte olduğunu anlayıp şikayette bulundu, ancak Phoenix parayı iade etmeyi reddetti. Yine de şeyhin değerli bir müşteri olduğu için heykelleri başka altı antikayla değiştirebileceğini söyledi.

Ancak altı parçadan beşi, gümrük yetkililerinin el koyduğu Amerika Birleşik Devletleri’ndeydi.

Müzakereler sırasında, Şeyh Hamad’ın eserlerin orijinalliğine itiraz etmesi için zaman sınırı sona erince Ağır Ceza Mahkemesi’nde uzatma talebinde bulundu, o da reddedilince temyize gitti.

Yargıç William Davis, şeyhin ekibindeki gecikmeyi suçlayarak temyizi reddetti.

Phoenix Yöneticisi Michael Hedqvist, olay temyizde olduğu için yorum yapamayacağını söyledi. Ancak heykellerin gerçekliği konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

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