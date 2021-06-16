AB 6 ülkeyi daha listeden kaldırdı: Türkiye halen yok

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan AB diplomatları, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ABD ile birlikte 5 ülkenin daha güvenli kategorisine alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

AB’nin 27 ülkesinin ABD ile birlikte Arnavutluk, Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Tayvan’dan gelen turistlerin ve yolcuların bir gerekçe göstermeden ülkeye girişlerine izin verilmesi konusunda anlaştı.

Bu uygulamanın birkaç gün içerisinde başlayacağını açıklayan yetkililer, Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland’a yönelik seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tavsiyesinde de bulundu.

Her ne kadar AB genelinde bu şekilde bir uygulama başlatılsa da üye ülkelerin farklı kısıtlamaları ve talepleri olabiliyor. Bazı ülkeler negatif Covid-19 testi isterken bazıları da zorunlu karantina talep ediyor.