AB, çevre için harekete geçti

Avrupa Birliği Komisyonu, dünyadaki ilk “İklime etkisi sıfır” kıta olmak için adım attı. AB Komisyonu, 2030 yılına kadar, küresel ısınmayı tetikleyen CO2 (karbonmonoksit) salımını yüzde 55 düşürmek için çalışmalara başladı.

Komisyon tarafından hazırlanan iklim planına göre, yaşlı kıta 2050'ye kadar “iklime etkisi sıfır” hale dönüşecek. Bunun için üç önemli adım öngörülüyor;

BENZİNLİ- DİZEL ARAÇLAR YASAK: Kıtada 2030'a kadar hızla elektrikli otomobillere geçilecek. Benzinli ve dizel araçların tescili 2035'dan sonra yasaklanacak ve ruhsat verilmeyecek. Sadece Almanya'da 2030 yılına kadar 14 milyon e-otomobil yollara çıkacak. Planın adı “Fit vor 55″… Yani, emisyon hacminin 2030'a kadar yüzde 55 oranında azaltılması. Ağır nakliye vasıtalarında düşüş oranı yüzde 50.

DAHA TEMİZ UÇAK YOLCULUĞU: Kerozin ya da uçak benzininin de fazla CO2 salması, bu alanda vergilerin artırılmasıyla dengelenecek. Buradan gelecek gelirler, çevre ve iklim için harcanacak. Yani ek yakıt vergileri getirilecek, şu ana kadar sağlanan indirimler geri alınacak. Yakıt vergisi istisnaları kaldırılacak. Uçak biletleri pahalanacak. Temiz enerji ile uçuşlara yatırım yapılması sağlanacak.

AB'YE “İKLİM DOSTU” İTHALAT: Bu durum sadece AB'yi değil, AB dışındaki ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. 2026 yılından itibaren AB dışından „iklime zarar veren ürünler“ ya da “iklime zarar verici yöntemle üretilen ürünler” ithal edilmeyecek. Bunlar ithal edilirse ek vergi konulacak. Şirketlerin buna uyum sağlaması için 2023'ten itibaren bir geçiş dönemi öngörülüyor. Çelik, alüminyum, çimento ve gübre ithalatçıları, ithalatlarının iklime zarar verici oranda CO2 içermediğini kanıtlayacak. Amaç, AB'nin yanı sıra üçüncü ülkeleri de iklim dostu olmaya zorlamak. CO2 yoğun sanayiyi de küçültmek ve göçünü engellemek de planın bir parçası.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, planı AB'ye sundu. Konsey ve üyeler şimdi bu planı görüşmeye başlayacak. Müzakerelerin ne kadar süreceği belli değil. Endüstriye, tüketicilere ve diğer sektörlere zaman kazandırmak için mümkün olduğunda hızlı bir şekilde kararların alınması bekleniyor.

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