AB: Eğer Türkiye yapıcı olmazsa…

AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında gerçekleşen Konsey’in ilk günü sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen liderler zirvesine ilişkin bilgiler verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Michel AB Liderlerinin ilk olarak aylardan beri gündemin ana maddesi olan Covid-19 konusunu görüştüklerini belirtti. Michel AB’nin aşının üretimi ve dağıtımı konusunu öncelikli olarak gündemine aldığını ve bu konuda kararlı bir şekilde işbirliğine devam edileceğini bildirdi.



AB Liderleri zirvesinin diğer bir önemli başlığının ise Türkiye olduğunu belirten Michel; ”Geçtiğimiz Aralık ayı zirvemizden bu yana Türkiye’nin daha yapıcı ve olumlu bir siyaset izlemeye başladığını görüyoruz. Biz de AB olarak Türkiye ile ilişkilerimizde pozitif bir ajanda belirlemeye karar verdik. Bu konuda AB Komisyonu ve Yüksek Temsilcimizi görevlendirdik, ancak Türkiye olumlu yaklaşımına devam etmezse bu durum ilişkilerimizi doğrudan etkileyecek. Türkiye konusunda Haziran zirvemizde daha detaylı bir değerlendirme yapacağız” dedi.

“SÜREÇ DURABİLİR”

Corona virüsü aşısının dağıtımının yanı sıra Türkiye konusunun da ele alındığını bildiren Von Der Leyen; ”Türkiye konusunu görüştük. Birkaç gün önce Başkan Michel ve ben sayın Erdoğan ile görüştük. Türkiye’nin olumlu bir yaklaşımı var. Bazı AB üyesi ülkelerle de ilişkilerde sakinleşme var ancak bu durum kırılgan. Yüksek Temsilci Borrel ile birlikte Türkiye ile politik, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin durumu hakkında ve araçlar konusunda bir rapor çalışması yapıyoruz. İki aşamalı bir plan öngörüyoruz. Birinci aşamada sığınmacılara yardım konusuyla Gümrük Birliği’nin revizyonu konusunu birlikte yürüteceğiz. Eğer Türkiye yapıcı olmazsa ve özellikle Doğu Akdeniz’de olumsuz girişimler yaparsa bu süreç duracaktır” ifadelerini kullandı.

AB liderler Zirvesinde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’in de katılım sağladığı ve ABD- AB ilişkileri konusunda detaylı bir görüşme yapıldığı bildirildi. AB liderlerinin ayrıca ekonomik konularda da kararlar alması bekleniyor.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE KADIN HAKLARI ENDİŞESİ

Zirvenin ardından yayınlanan bildiride Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tekrar geliştirilebileceği belirtilirken, Türkiye ile ilgili bazı kaygılar da yer aldı.

Hukukun üstünlüğü ve temel hakların önemli kaygılar arasında devam ettiğinin belirtildiği bildiride, “Siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması ve yakın zamanda alınan diğer kararlar, insan hakları açısından önemli bir gerilemeye işaret etmekte ve Türkiye’nin demokrasiye saygı, hukukun üstünlüğü ve kadın hakları yükümlülükleriyle çelişmektedir” denildi.

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