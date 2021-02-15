AB içinde corona krizi: Avusturya’dan Almanya’ya nota

Pazar günü başlayan uygulama ile Alman vatandaşı ya da Almanya'da yasal oturumu olmayanlar, ancak 48 saat içinde alınmış “negatif test sonucu” varsa ülkeye giriş yapabiliyor.

Bu uygulama, sınırlarda uzun kuyruklar oluştururken uçak ve trenler için de aynı uygulama başlatıldı. Her iki ülkeden Almanya'ya gelmek isteyen 2200 kişinin geri çevrildiği açıklandı.

Uygulamadan sadece sağlık görevlileri ile kamyon, TIR sürücüleri ile sınır kasabalarında çalışanlar muaf tutuluyor.

ZARARI DAHA FAZLA…

Avusturya, Almanya'nın uygulamasını “zararı, yararından daha fazla” diyerek eleştirdi ve Almanya'nın Avusturya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre uygulamadan doğan rahatsızlığın iletildiği belirtilirken aynı şekilde Avusturya Dışişleri Bakanı’nın, Alman mevkidaşını aradığı kaydedildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Neuhammer, uygulamanın Avusturya içinde de sıkıntılara neden olduğunu, çünkü Tirol bölgesi ile Bavyera'daki trafik üçgeninin bir şekilde tıkandığı belirtildi.