AB ile ABD’den peş peşe İsrail-Filistin çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr’ın şiddetten bir çıkış yolu bulmak için İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilime değinerek, “AB, çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil ölüm ve yaralanmadan dolayı endişe duyuyor. Tüm çabalar sivil kayıpları önlemeye ve gerilimi azaltmaya yönelik olmalıdır” dedi.

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