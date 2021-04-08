AB ile koltuk krizi büyüyor: von der Leyen kanepeye sürüldü

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yürütme organı komisyonun başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretinde yaşanan “koltuk ve kanepe krizi” büyüyor.

Alman ZDF temsilcisi, Erdoğan'ın AB ile önceki görüşmelerde üç liderin, üç ayrı koltukta olduğunu gösteren fotoğrafları tweet'ledi. Bazı politikacılar, “İki erkeğin, bir kadından önce oturmasını” maçoluk olarak nitelendirdi.

BLICK: LEYEN'İ KÜÇÜMSEDİ

Bütün Avrupa gazeteleri ve internet siteleri konuya geniş yer vererek, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, kendisine kanepe gösterilince “Şeyyy- Ähhhm?!” diyerek kalakaldığı, açıkça birkaç metre ötedeki kanepeye sürüldüğü belirtiliyor. Uluslararası ajanslar, konunun Avrupa’daki politikacılar arasında bir numaralı gündem olduğunu belirtiyor.

İsviçre'nin Blick gazetesi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bu ziyaret internet ortamında büyük espri dönmesine neden oldu. Şaka gibi. Erdoğan, Ursula von der Leyen'i küçümsedi” yorumunu yaptı.

KANEPEYE SÜRÜLEN HANIMEFENDİ

Blick, “Kanepeye sürülen bir hanımefendi ve göz hizasında koltuklarda oturan beyler. Bu tuhaf oturma düzeni von der Leyen'i de rahatsız etti. Avrupalı iki politikacı ile Erdoğan'ın Salı günkü toplantısında sadece iki koltuk vardı. Protokol açısından Michel, AB Komisyon Başkanı'nın üstünde olsa bile bu böyle bir protokol skandalına gerekçe olamaz. von der Leyen buna çok şaşırdı ve ‘şeyyy’ diyerek kalakaldı” ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KOLTUK KONULDU

Haberlerde, “Ankara'daki görüşmeden akıllarda kalan görüntü” diye, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı, Erdoğan ve Michel'in altın varaklı koltuklarda oturduğu görüntüler gösteriyor.

AB liderleri ile önce yapılan görüşmelerin fotoğrafları yer aldı. Alman Devlet Televizyonu ZDF'nin temsilcisi Stefan Leifert, Ursula von der Leyen'den önceki bir Erdoğan buluşmasının fotoğraflarını paylaştı ve burada Türkiye'ye bir koltuk, AB Komisyon ve Konsey başkanlarına da birer ayrı koltuk verildiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Koltuk krizindeki olay adam konuştu... AB Konseyi Başkanı Michel: Olay kötüye gitsin istemedik

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın üçlü koltuğa oturttuğu Avrupa Komisyon Başkanı'ndan çarpıcı açıklama