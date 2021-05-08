AB ile Pfizer-BioNTech arasında 1.8 milyar dozluk aşı anlaşması

Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, 3 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgını bitirmek için aşılama kampanyaları sürüyor.

Ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıda ek doz ihtiyacını doğururken, Avrupa Birliği ve Pfizer-BioNTech arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Söz konusu anlaşmayı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu.

‘DEVAMI GELECEK’



Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, “Avrupa Komisyonu ile Pfizer-BioNTech şirketleri arasında 2021-2023 yılları için 900 milyon garanti, 900 milyon doz opsiyonlu aşı anlaşmasının onaylandığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Diğer anlaşmalar ve aşı teknolojileri bunu takip edecek” ifadelerini kullandı.

GERÇEK HAYAT VERİLERİ YÜZDE 95



Corona virüsü salgınına karşı Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıyı büyük bir hızla kullanan İsrail'de, geçtiğimiz günlerde ‘gerçek hayat verileri’ kamuoyu ile paylaşıldı.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'te yayınlanan araştırmada, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olmanın hastalığa yakalanma, hastaneye kaldırılma ve can kaybına karşı yüzde 95'lere varan oranlarda koruma sağladığı tespit edildi.

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