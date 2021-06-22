AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen: Türkiye’yi desteklemeye devam etmemiz önemli

Suriye’de 2011 yılında patlak veren iç savaşın ardından içinden çıkılmaz bir hal alan mülteci krizi Avrupa’nın da en büyük gündem maddelerinden biri. Milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’yle ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kritik açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın başkenti Berlin’e ziyarette bulunan von der Leyen, Başbakan Angela Merkel’le yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle mülteci anlaşmasını güncellemesi gerektiğini belirten von der Leyen, “3.7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi desteklemeye devam etmemiz önemli. Bazıları 10 yıldan fazla süredir orada. Eskisi kadar çok insani yardıma ihtiyaç yok ama insanların bir perspektife sahip olması gerek” dedi.

ERDOĞAN: ADIM ATMA SIRASI AB’DE



AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu görüşmede ikili ilişkilerde Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek, Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

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