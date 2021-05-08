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AB Konseyi Başkanı Michel: Aşı patenti için görüşmeye hazırız

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin aşı patentini kaldırma teklifine yeşil ışık yakarak, "Uygulanabilir bir plan ortaya konulursa aşı patentlerinin kaldırılması konusunda ABD'nin önerisini görüşmeye hazırız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:01, 08/05/2021
HaberlerDünya
AB Konseyi Başkanı Michel: Aşı patenti için görüşmeye hazırız

ABD’nin corona virüsü aşılarının üretim kapasitesinin artırılması amacıyla aşıların fikri mülkiyet hakkının kaldırılması önerisi dünya gündeminin sıcak başlıkları arasında yerini koruyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen AB Sosyal Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, aşıların patent haklarının kaldırılarak tüm dünyada üretim ve kullanımının önünün açılması önerisini AB’nin görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

‘GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR BİR PLAN’

Michel, “Bu gerçekleşirse harika bir şey olur. Bu durumun hayata geçirilebilmesi için gerçekçi ve uygulanabilir bir plan ortaya konulursa biz AB olarak tartışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yaptığı açıklamada, patentlerin kaldırılması önerisinin acil bir durum olduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirterek, “Acil durum artık daha fazla üretmek ve dayanışmayı artırmaktır” diye konuştu.

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