AB Pfizer-BioNTech aşısından 300 milyon doz daha alacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzenlediği basın toplantısında Avrupa ülkelerindeki aşılama ve aşı tedarikine ilişkin son verileri paylaştı.

Halihazırda 300 milyon doz sipariş verildiğini söyleyen Ursula von der Leyen, Pfizer-BioNTech tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen aşıdan 300 milyon doz daha sipariş verileceğini dile getirdi.

YETKİLENDİRME YAPILDI

Yeni siparişlerin 75 milyonunun yılın ikinci yarısında alınacağını bildiren Leyen, geri kalanının ise 3’üncü ve 4’üncü çeyrekte alınacağını sözlerine ekledi. “Zaten bir anlaşmamız var” diyen Leyen, müzakerelerin uzamayacağını dile getirdi. Aşının onay aldığını dile getiren Leyen, “Yetkilendirme yapıldı, üye ülkeler aşıyı ve lojistiği biliyor” ifadelerini kullandı.

AŞILAMA 27 ARALIK’TA BAŞLADI

AB’nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık’ta kullanım onayı vermişti. Onayın alınmasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinde aşılama 27 Aralık'ta başlamıştı. EMA, ABD'li Moderna aşısının kullanımına da Çarşamba günü tavsiye kararı verirken, aşının kısa süre içinde yaygın kullanım onayı alması bekleniyor.