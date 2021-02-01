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AB: Pfizer ve BioNTech 75 milyon ekstra doz gönderecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün bir açıklama yaptı. von der Leyen, AB ile ilaç şirketleri arasındaki gerilim ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:06, 01/02/2021
Haberler Dünya
AB: Pfizer ve BioNTech 75 milyon ekstra doz gönderecek

AB ülkeleri ile ilaç şirketleri Pfizer ve BioNTech arasındaki corona virüsü gerilimi ile ilgili sıcak bir açıklama Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den geldi…

Avrupa Komisyonu Başkanı, “BioNTech/Pfizer bu yılın ikinci yarısında 75 milyon ekstra doz aşı teslimatı gerçekleştirecek ve 2021’de toplam aşı sevkiyatı 600 milyona ulaşacak” dedi.

Aşılama sürecinde İsrail, Birleşik Krallık ve ABD’nin gerisinde kalan Avrupa Birliği, ilaç şirketlerinin yaşadıkları tedarik sorunu nedeniyle beklenenden çok daha az aşı almıştı.

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