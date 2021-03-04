AB, Rus aşısına onay vermeye hazırlanıyor, Çin aşısından ses seda yok

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), klasik yöntemle üretilen Rus aşısı Sputnik V'e onay vermek için kontrollerin yapıldığını açıkladı. Türkiye'nin uyguladığı için aşısı için henüz EMA'ya bir başvuru yapılmadı.

Durum böyle devam ederse, AB için bu yazın başında hazırlanması planlanan “Her yere girilebilecek aşı pasaportu”nda, Moderna, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca ile birlikte Rus aşısı olacak. Ancak, Çin aşısı bu pasaportta bulunmayacak.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Böyle olunca da, Çin aşısı yaptıran kişinin pasaportu AB içinde geçersiz olacak. AB vizelerinin açılması da uzayacak. Türkiye'nin bu engeli aşmak için, Aşı Pasaportu çalışmalarına katılması, AB ile ortak hareket etmesi gerekiyor.

Merkezi Lahey'de bulunan Avrupa İlaç Ajansı, Sputnik için onay sürecinin başlatıldığını duyurdu. Haziran ayı itibarıyla 50 milyon AB vatandaşına Sputnik V aşısı yapılması planlanıyor. Diğer onaylanan aşılar hangi süreçlerden geçtiyse, aynı süreç Sputnik V için de uygulanacak.

Klinik çalışmaların son aşamasında yüzde 91.6 etkinliğe sahip olduğu belirtilen bu aşıyı, şimdiye kadar 30 ülke aldı.

MACARİSTAN DA ALIYOR



AB üyesi Macaristan, Çin aşısına ülkesinde onay verdi ama bu Avrupa Birliği ülkeleri çapında geçerli değil. Macaristan ayrıca Rus aşısından da alacağını açıkladı.

Almanya'nın Saksonya- Anhalt eyaleti de, “EMA tarafından onaylanırsa, biz de bu aşıdan alacağız. Artık aşılamayı hızlandırmamız şart” açıklaması yaptı.

Rusya, klasik yöntem olan zayıflatılmış mikropla oluşturulan aşının dozunu 9.60 Euro'dan satıyor. mRNA aşısı üreten Moderna ve Pfizer/BioNTech ise doz başına yaklaşık 16 Euro talep ediyor. Diğer bir klasik aşı olan AstraZeneca'nın bir dozu ise yaklaşık 1.80 Euro.

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