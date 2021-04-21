AB seragazı salınımını azaltmak için ilk adımı attı

Teklif daha önce %40 olan seragazı azaltım hedefini yükseltiyor olsa da çevre örgütlerinin %65’e varan azaltım taleplerinin altında kaldı. Teklif nihai halini alırsa, AB’nin 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olma yolunda ilerlemesi hedefini gerçekleştirmesini sağlayacak.

Hedef dünyanın diğer ülkeleri tarafından da benimsenirse küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemin 1.5 derece üzeriyle sınırlı kalmasını sağlayacak. Böylece küresel ısınmanın en büyük zararlarının da önüne geçilmiş olacak.

YÜZDE 55 AZALACAK

Bugün erken saatlere kadar süren görüşmelerde Avrupa Parlamentosu ve AB devletlerini temsil eden Avrupa Konseyi’nden yetkililer salım seviyesini 1990 yılı seviyesinde tutma konusunda anlaştılar.

AB’de 2019 sonu itibarıyla seragazı salımı 1990 yılına kıyasla %24 azalırken, ekonomi yaklaşık %60 büyüdü. Teklife göre 2030 yılında seragazı salımı 1990 seviyesinin %55 altına inecek.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans yaptığı açıklamada, “Bu AB için dönüm noktası niteliğinde bir an. Önümüzdeki 30 yıl boyunca politikalarımıza rehber olacak şekilde iklim nötr olma hedefimizi bağlayıcılığı olan bir mevzuata dönüştürmek için önemli bir anlaşmaya vardık” dedi.