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AB seyahat yasaklarının gevşetilmesi konusunda anlaştı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, seyahat yasakları ve kısıtlamalarının yaz dönemi için gevşetilmesine karar kıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:25, 11/06/2021
HaberlerDünya
AB seyahat yasaklarının gevşetilmesi konusunda anlaştı

Avrupa Birliği ülkeleri corona virüsü salgını dolayısıyla uygulanan seyahat yasakları ve kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın diplomatlara dayandırdığı haberde, iki doz aşısını olan turistlerin herhangi bir test ya da karantina uygulamasına maruz kalmadan AB ülkelerine ziyaret edebileceği belirtildi.

Avrupa Birliği’nin ayrıca güvenli ülkeler listesini de genişleteceği belirtilirken, 27 AB ülkesinin diplomatik temsilcilerinin de taslak metin üzerinde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Reuters’a konuşan 3 diplomat, karantina uygulamasının aşı olanlar için rafa kalkacağını belirtilirken diğer turistler ile ilgili de kısıtlama ve önlemlerin, bu kişilerin geldikleri ülkedeki corona virüsü durumuna göre verileceğini söyledi.
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