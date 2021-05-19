AB, sınırların açılması konusunda anlaşma sağladı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin temsilcileri bugün bir araya gelerek corona virüsü salgını dolayısıyla bir yılı aşkın süredir kısıtlı olarak açık olan sınırların açılmasında karar kıldı.

Yetkililer, turizm mevsiminin başlamasına sayılı günler kala iki doz aşı olmuş olan kişilerin ya da “güvenli” olarak tanımlanan ülkelerden giriş yapan turistlere sınırların açılması konusunda mutabık kaldı.

Hangi ülkelerin güvenli olup olmayacağına belirli epidemiyolojik kriterlere göre karar verileceği açıklandı. Süreçle yakından ilgilenen bazı yetkililer alınacak kararların gelecek haftadan itibaren uygulanmaya başlayabileceğini açıkladı.



New York Times’ta yer alan haberde AB bloğunun Dünya Sağlık Örgütü’nün kullanımına onay verdiği ya da Avrupa Birliği’nin onayladığı aşıları olanlara sınırların açılmasını planladığı kaydedildi. Bu aşılar arasında Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca ve Sinopharm aşıları yer alıyor.

Öte yandan AB üyesi ülkelere bu kuralları değiştirme hakkının verildiği belirtilirken, bazı AB üyesi ülkelerin negatif PCR testi isteyebileceği ya da zorunlu karantina uygulamasına devam edebileceği duyuruldu.

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