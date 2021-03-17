AB ülkeleri corona virüsü aşısı endişelerini duyurdu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir AB yetkilisi Michel’in konuyu 6 ülkenin lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde ele aldığını söyledi.

Yetkili 27 üyenin temsilcilerinin konuyu bugün ilerleyen saatlerde ele alacağını ifade etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili “6 ülkenin liderleri bir şirketin (aşı teslimatlarına ilişkin) verdiği sözü tutmamasının ardından aşıların üye ülkeler arasında dağıtımındaki farklara ilişkin endişelerini dile getirdiler” dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz dün yaptığı açıklamada kendisi ve Doğu Avrupalı müttefiklerinin AB’ye aşıların dağıtımında düzenleme yapma konusunda baskı yaptığını söylemişti.

AB içerisinde AstraZeneca’nın teslim edeceği aşı miktarında azaltıma gitmesinin ardından aşı miktarıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor.