AB ve Pfizer-BioNTech’ten yoksul ülkelere aşı bağışı: Yıl sonuna kadar 1.1 milyar doz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) yoksul ülkelere bu yılın sonuna kadar milyonlarca doz corona virüsü aşısı bağışlamayı planladığını söyledi.

Dünyanın salgınla mücadelesini koordine etmek için Roma’da yapılan Küresel Sağlık Zirvesi’nin açılış töreninde konuşan Von der Leyen, Avrupa’nın “düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna kadar en az 100 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlamayı amaçladığını” vurguladı.

PFIZER-BIONTECH’TEN 18 AYDA 2 MİLYAR DOZ

Roma’daki zirvede konuşan Pfizer CEO’su Albert Bourla ise, Pfizer ve BioNTech’in hem bu yıl hem de gelecek yıl yoksul ülkelere 1 milyar doz daha aşı vereceklerini belirtti.

Bourla, “Pfizer ve BioNTech orta ve düşük gelirli ülkelere önümüzeki 18 ay içerisinde 2 milyar doz corona virüsü aşısı vermeyi taahhüt ediyoruz” dedi.