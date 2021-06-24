AB zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Merkel’den Türkiye açıklaması: Taleplerin kabul edilmesini bekliyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Konseyi zirvesi öncesi zirvenin ağırlıklı başlıkları olan iklim değişikliği, corona, Rusya ve İngiltere ile ilişkiler ve mülteciler konusunda Federal meclisi bilgilendirdi.

Mülteciler konusunun taraf ülkelerle ortak çalışma yapılması halinde çözüleceğini söyleyen Başbakan Merkel, “Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak işbirliği yapmalıyız. AB liderlerinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmesini bekliyorum” dedi.

FİKRİ MÜLKİYET KORUNMALI



Salgınla mücadele konusunda uluslararası mücadelenin önemine değinen Merkel, AB ülkeleri olarak ortak hareket etmelerini ve yoksul ülkeler için aşı üretiminin artırılmasını savundu. Aşı patentlerinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirten Merkel, “Patentlerin serbest bırakılmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Aşıların daha da geliştirilmesi, ancak fikri mülkiyetin korunması ile başarılı olacaktır” dedi.

RUSYA’YLA DOĞRUDAN TEMAS



Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerine değinen Merkel, Rusya ile ilişkilerin daha fazla bozulmasını önlemek için AB’ye Rusya ile müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. Merkel, Federal Meclis’teki hükümet açıklamasında, Rusya’nın “provokasyonları” karşısında, AB’nin “Rusya ve Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan temas kurması gerektiğini” söyledi.