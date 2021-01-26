ABD 20 doları değiştiriyor: Afro-Amerikalı aktivist geliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan doları banknotun tasarımını güncellemek için harekete geçiyor. 20 dolarlık banknotun üstünde bulunan ABD’nin 7’nci başkanı Andrew Jackson’un resmi yerine kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tabman’in resmiyle değiştirilmesi gündeme geldi.

Beyaz Saray Basını Sekreteri Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada “Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman’ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır dedi.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamayla, ABD’de kullanımda olan 20 dolarlık banknotun tasarımını güncelleyerek yeni banknotta Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tabman’in resminin konulması için çalışmaya başlandığının sinyali verdi.

Tabman, ABD’de 19’uncu yüzyılda köleliğe karşı ve ırklar arası eşit haklar sosyal reformu için savaşan bir aktivist olarak tanınıyor.

İLK OBAMA ZAMANINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD’nin 20 dolarlık banknotunun yeniden tasarlanma teklifi, ilk olarak eski başkan Barack Obama yönetimi tarafından ortaya atıldı ve daha sonra Trump yönetimi sırasında teklifin ertelendi.

Biden yönetimi, konuyu yeniden gündeme getirdi. Hali hazırda 20 dolarlık banknotta ABD’nin yedinci başkanı Andrew Jackson yer alıyor.