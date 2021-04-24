ABD Başkanı Biden 1915 olayları için ‘soykırım’ dedi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Her yıl bugün, Osmanlı döneminde Ermeni soykırımında hayatını kaybeden hayatları hatırlıyoruz. Böylesi bir mezalimin bir daha yaşanmaması için kendimize taahhütte bulunuyoruz.

* 24 Nisan 1915'te Konstantinopolis'de Ermeni aydınları ve cemaat önderlerinin Osmanlı yetkililerince tutuklanmasıyla başlayarak bir buçuk milyon Ermeni bir imha harekatı dahilinde sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme yürütüldü.

* Bu açıklamayı suçlamak için olanların asla tekrarlanmaması için yapıyoruz.

* ‘Meds Yeghern' (Büyük Felaket) kurbanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz ki olup bitenlerin korkunçluğu tarihte kaybolup gitmesin. Olup bitenleri unutmuyoruz ki nefretin her biçiminin yıkıcı etkisine karşı her daim tetikte kalalım.

* Amerikan halkı 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri saygıyla anıyor.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEPKİ

Biden’ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları belirtti:

* “Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”

* Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.

* Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları

DÜN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir süredir beklenen telefon görüşmesi dün gerçekleşmişti.

BIDEN, ERDOĞAN’A SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin konuşmasında ‘soykırım’ diyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylediği belirtilmişti.

Göreve gelmeden önce “Sözde Ermeni soykırımını tanıyacağım” diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da bu sözünü tutacağı açıklanmıştı. Söz konusu açıklama ‘iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir adım’ olarak yorumlanmıştı.

OBAMA VE TRUMP BÜYÜK FELAKET DEMİŞTİ

Demokrat Partili ABD Başkanı Obama ise başkanlık kampanyası boyunca 1915 olayları ‘soykırım’ olarak tanıyacağını söylese de başkanlığı döneminde bu tutumdan kaçındı.

Trump da başkanlığı boyunca selefi Obama gibi ‘soykırım’ ifadesini kullanmayarak açıklamasında olayları tanımlamak için ‘büyük felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullanmıştı.

ABD başkanları, Bill Clinton döneminden bu yana her yıl 24 Nisan’da benzer açıklamalar yapıyor.

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