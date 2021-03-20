ABD Başkanı Biden 3 ayrı saldırı düzenlenen Atlanta’da

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da 3 farklı masaj salonuna peş peşe düzenlenen saldırılarda çoğunluğu Asya kökenli 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Asyalı-Amerikalı liderlerle görüşmek üzere Atlanta’ya geldi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre, gazetecilere verdiği demeçte, “Başkan Biden, Georgia'da ve ülke genelinde topluma desteğini sunacak ve yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve nefretle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayacak” dedi.

Biden ve Harris, Asyalı-Amerikalı liderlerle buluşma öncesi kentteki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ni de (CDC) ziyaret ederek, merkezde bulunan sağlık uzmanlarından Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Biden, CDC personeline, “Bu bir savaş ve siz ön saflardaki askerlersiniz, buraya teşekkür etmeye geldim” dedi.

Biden, Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssünde basının sorularını yanıtladı. Biden, basın mensuplarının, ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahalede bulunduğu öne sürülen Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına yönelik soruyu geçiştirdi. Biden, diğer soruları yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkarken ayağının tökezlemesi sonucu defalarca kez takıldı. Biden'ın zor anları Amerikan basınında gündem oldu.

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